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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции задержали журналиста Al-Arabiya за освещение операции в Сирии

13:32 12.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Турции задержали в субботу журналиста телеканала Al-Arabiya за освещение турецкой операции на севере Сирии, сообщается на сайте телеканала.
По его информации, сирийца Зидана Занкло посадили в бронированный автомобиль в районе турецко-сирийской границы. Ему приказали покинуть страну до понедельника. Кроме того власти аннулировали визу журналиста и конфисковали его разрешение на работу.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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