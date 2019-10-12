В Саратовской области автомобиль врезался в верблюда

САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Автомобиль врезался в верблюда в Ивантеевском районе Саратовской области, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает в субботу пресс-служба областного управления ГИБДД.

В Пензенской области минивэн врезался в лося и вылетел в кювет

В Пензенской области минивэн врезался в лося и вылетел в кювет

"Погонщик верблюдов осуществлял прогон по проезжей части дороги вне специально отведенного места в темное время суток, в результате чего 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 допустил наезд на животное. В результате ДТП водитель и 47-летняя пассажирка ВАЗ-21101 с травмами доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.