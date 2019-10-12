В Сети появилось загадочное фото, на котором может быть рэпер Тупак

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Сети появилось загадочное фото мужчины, который, по мнению исследователей, может быть рэпером Тупаком Шакуром (2PAC), В Сети появилось загадочное фото мужчины, который, по мнению исследователей, может быть рэпером Тупаком Шакуром (2PAC), сообщает The Sun.

Tupac is 'alive in Africa' claim fans who say they've seen a 'new photo' of the legendary rapper https://t.co/lAv0BrIchW — The Sun (@TheSun) 12 октября 2019 г.

Фотографию, сделанную телефоном, разместил неизвестный житель Южной Африки. По мнению экспертов, мужчина на ней, действительно, напоминает покойного хип-хоп исполнителя, которому сейчас могло бы быть 48 лет.

Однако утверждать наверняка криминалисты не могут, так как снимок сделан в позднее время и черты лица плохо видны.