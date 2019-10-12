Тайфун "Хагибис" обрушился на японский полуостров Идзу

До сих пор тайфун лишь приближался к острову. От стихии уже пострадали 50 человек в 18 префектурах, один человек погиб, четверо считаются пропавшими без вести.

Для девяти миллионов человек в Японии власти объявили эвакуацию или рекомендовали эвакуироваться. В частности, такая рекомендация была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

В настоящее время давление в центре циклона составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Как ожидается, ближе всего к Токио он подойдет около 21 часа (15.00 мск). Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.