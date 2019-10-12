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РИА Новости

Путин: Россия приложит все усилия для урегулирования ситуации вокруг Ирана

13:22 12.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Россия будет прилагать максимум усилий для урегулирования напряженности вокруг Ирана, учитывая, что она имеет хорошие отношения как с Тегераном, так и с арабским миром, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном, и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Анонс интервью продемонстрировал телеканал Sky News Arabia.

Путин также призвал вести диалог с Ираном и учитывать его национальные интересы. "Такая крупная держава, как Иран, которая существует тысячи лет, не может не иметь своих собственных интересов, к которым надо относиться с уважением, необходимо вести диалог, без диалога нельзя решить ни одной проблемы. Я полагаю, что… только сами эти государства могут решить существующие между ними проблемы", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин
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