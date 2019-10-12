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РИА Новости

Отец предполагаемого убийцы девочки в Саратове заявил, что тот "ему никто"

13:21 12.10.2019 (обновлено: 14:03 12.10.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМихаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове рассказал телеканалу "Звезда", что давно ушел из семьи и не поддерживает отношения с бывшей женой и сыном.

"Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Вот он вышел из тюрьмы в последний раз. Пришел, посидел пять минут <…> и ушел", — поделился мужчина.

Девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.
Из показаний задержанного следует, что он пошел на убийство из боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже.
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Убийство девочки в СаратовеЗвездаСаратовПроисшествия
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