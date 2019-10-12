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РИА Новости

Путин: атаки на танкеры не повлияют на сотрудничество России в рамках ОПЕК+

13:16 12.10.2019 (обновлено: 13:18 12.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру не повлияют на сотрудничество России по линии ОПЕК+, заявил президент России Владимир Путин.
"Если кто-то думает, что подобные акции, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, что это как-то повлияет на сотрудничество России и наших арабских друзей в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, как-то повлияет или будут разрушать наше взаимодействие в направлении ОПЕК плюс, то они глубоко заблуждаются", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
Президент РФ Владимир Путин
2 октября, 14:51РИА Новости
Россия рассчитывает на последовательность участников сделки ОПЕК+
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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