Названы имена россиян, находившихся на разбившемся в ДРК Ан-72

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оба россиянина на борту разбившегося в ДРК самолета Ан-72 являются пилотами, спасатели их пока не обнаружили, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова

"Ведутся поисково-спасательные работы. И так как местность труднодоступная, там джунгли, никаких останков сейчас нет. Поэтому об этом говорить (об обнаружении россиян – Прим. ред.) пока рано", - сказала она.

Ранее управление гражданской авиацией ДРК сообщило, что самолет, который обеспечивал перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. В самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа. Позже было подтверждено крушение самолета.