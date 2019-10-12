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РИА Новости

Названы имена россиян, находившихся на разбившемся в ДРК Ан-72

13:12 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Федосеев / Перейти в фотобанкСамолет АН-72
Самолет АН-72
© РИА Новости / Алексей Федосеев
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Самолет АН-72. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оба россиянина на борту разбившегося в ДРК самолета Ан-72 являются пилотами, спасатели их пока не обнаружили, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова
"Ведутся поисково-спасательные работы. И так как местность труднодоступная, там джунгли, никаких останков сейчас нет. Поэтому об этом говорить (об обнаружении россиян – Прим. ред.) пока рано", - сказала она.
"Они оба пилоты. И Садовничий – командир экипажа", - отметила Кононова.
Ранее посольство России в Демократической республики Конго сообщило, что двое россиян были на борту грузового самолета Ан-72 на востоке страны. Отмечалось, что это Садовничий Владимир Владимирович и Шумков Виталий Степанович.
Место крушения ведомственного самолета АН-72 пограничной службы Казахстана неподалеку от Шымкент
11 октября, 15:48РИА Новости
ЧП и авиакатастрофы Ан-72 в мире в 1994-2019 годах
Ранее управление гражданской авиацией ДРК сообщило, что самолет, который обеспечивал перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. В самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа. Позже было подтверждено крушение самолета.
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Ан-72Киншаса (город)Демократическая Республика КонгоВ мире
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