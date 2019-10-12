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РИА Новости

Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

13:06 12.10.2019 (обновлено: 16:19 12.10.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк"
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он.

Президент также ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ.
"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит, и так далее", — сказал он.
Однако, напомнил Путин, устав НАТО, предусматривающий военную поддержку членов альянса, никто не менял.
"Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", — заключил глава государства.
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Новейшее российское оружие

Президент впервые рассказал о разработанных в России новейших видах стратегического вооружения весной прошлого года. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".
В послании этого года Путин также обратился к этой теме. Так, он отметил, что лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" подтвердили свои уникальные характеристики в режиме опытно-боевого дежурства, а завершение испытаний ракет комплекса "Авангард" назвал высокотехнологичным прорывом и сравнил его с запуском первого искусственного спутника Земли.
Кроме того, Путин рассказал о продолжении работы по перспективной новинке — гиперзвуковой морской ракете "Циркон", способной достигать скорости в девять Махов и поражать как морские, так и наземные цели.
При этом глава государства подчеркнул, что вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности России и ее граждан.
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11 октября 2016, 15:55РИА Новости
Системы противоракетной обороны в миреПодробнее о системах противоракетной обороны в мире читайте в справке РИА Новости.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
"сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic" - наверно Саудиты на отрез отказались покупать С-300.400.500.и.тд
12 октября, 13:10
PZPetr Zhukoff
799013154
Инженеры ВПК Рф ... напряглись)) Ну хоть не сказал "ЧТО У НАС ЭТО УЖЕ ЕСТЬ!")
12 октября, 13:09
PZPetr Zhukoff
3918004139
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