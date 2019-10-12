Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он.

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Президент также ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ.

"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит, и так далее", — сказал он.

Однако, напомнил Путин, устав НАТО, предусматривающий военную поддержку членов альянса, никто не менял.

"Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", — заключил глава государства.

Новейшее российское оружие

Президент впервые рассказал о разработанных в России новейших видах стратегического вооружения весной прошлого года. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

В послании этого года Путин также обратился к этой теме. Так, он отметил, что лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" подтвердили свои уникальные характеристики в режиме опытно-боевого дежурства, а завершение испытаний ракет комплекса "Авангард" назвал высокотехнологичным прорывом и сравнил его с запуском первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, Путин рассказал о продолжении работы по перспективной новинке — гиперзвуковой морской ракете "Циркон", способной достигать скорости в девять Махов и поражать как морские, так и наземные цели.