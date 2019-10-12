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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

13:06 12.10.2019 (обновлено: 19:44 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все, кто находятся на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну, это касается всех государств, и если будущее легитимное руководство САР не будет нуждаться в присутствии российских военных сил, они так же должны будут покинуть территорию страны.
"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что она не нуждается больше и в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.
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Война в СирииВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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Никто никуда не выйдет, ни США ни Турция. Десятки лет идет эта политика и никто не может штатам запретить находиться там где им захочется. Короче пустое бла-бла.
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elbrus70
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SSch.shurikov
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