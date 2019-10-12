Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что она не нуждается больше и в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.