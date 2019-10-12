Пушков жестко ответил Латвии на слова о салюте в честь освобождения Риги

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил МИД Латвии, выступившему против проведения в Москве праздничного салюта в честь посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Пушков указал на то, что Латвию освободили советские войска, а не латышский легион СС, поэтому Россия может сама решать, как отмечать это событие.
"Мы будем праздновать наши победы так, как считаем нужным", — написал Пушков в Twitter.
Он отметил, что Рига, со своей стороны, может объявить эту дату даже "днем траура по ушедшему Третьему Рейху".
11 октября, 11:59Сказано в эфиреИсторик рассказал, что "затуманивает правду" латышам о Второй мировой Минобороны РФ обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Риги в 1944 году. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение о том, повлияет ли историческая правда на позицию властей Латвии в оценке итогов войны.