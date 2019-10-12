Пушков жестко ответил Латвии на слова о салюте в честь освобождения Риги

Историк рассказал, что "затуманивает правду" латышам о Второй мировой Минобороны РФ обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Риги в 1944 году. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение о том, повлияет ли историческая правда на позицию властей Латвии в оценке итогов войны.