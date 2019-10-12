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РИА Новости

Пушков жестко ответил Латвии на слова о салюте в честь освобождения Риги

12:49 12.10.2019 (обновлено: 17:38 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил МИД Латвии, выступившему против проведения в Москве праздничного салюта в честь посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Пушков указал на то, что Латвию освободили советские войска, а не латышский легион СС, поэтому Россия может сама решать, как отмечать это событие.
"Мы будем праздновать наши победы так, как считаем нужным", — написал Пушков в Twitter.
Он отметил, что Рига, со своей стороны, может объявить эту дату даже "днем траура по ушедшему Третьему Рейху".
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
11 октября, 11:59Сказано в эфире
Историк рассказал, что "затуманивает правду" латышам о Второй мировой Минобороны РФ обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Риги в 1944 году. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение о том, повлияет ли историческая правда на позицию властей Латвии в оценке итогов войны.
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Алексей ПушковЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец Алексей Константинович! Как всегда - не в бровь, а в самый глаз!
12 октября, 13:09
СНСтепан Новгородцев
12000002
этот Пушков...он такой жесткий всегда! :-))))))))))))))
12 октября, 14:05
КЧКим Чаев
22300325
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