Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T16:45Z
https://ria.ru/20191012/1559703762.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_642a155f382643d3c4de0a9bef86342c.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге четвероклассники избили сверстника, пишут СМИ

12:47 12.10.2019 (обновлено: 16:45 12.10.2019)
2354
© Fotolia / O.FarionАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге ученики четвертого класса напали на одноклассника, сообщает местное издание E1.
Это произошло вечером 10 октября, когда школьник возвращался домой. Как отмечается, у подъезда на него напали двое мальчиков. Одна из девочек снимала происходящее на видео.
Мама этой девочки заявила родителям пострадавшего, что ранее он обзывал ее дочь. Однако дети утверждают, что драка произошла по другой причине: мальчику якобы сказали не садиться за определенную парту, но он не послушался.
Как заявила мать ребенка, "и вроде как они мстят ему за это, хотя за ту парту он в итоге и не сел". По ее словам, одноклассники гнали ребенка до пятого этажа и ломились в квартиру.
"Оплевали дверь и ломились в квартиру, били дверь ногами", — рассказала она.
Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 в Екатеринбурге начало проверку произошедшего.
Полицейский
9 января, 10:23РИА Новости
Подростка, избившего ногами школьника в Ростове-на-Дону, поставили на учет
554214510
Обсудить 5
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Серийный убийца Тед Банди
"Их невероятно сложно вычислить": под какими масками скрываются маньяки
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В "Артеке" от пневмонии умер ребенок
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки. Скрин из видео
На Украине двое мужчин сняли на видео, как отбирали продукты у пенсионерки
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
Лента новостейМолния