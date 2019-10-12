В Екатеринбурге четвероклассники избили сверстника, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге ученики четвертого класса напали на одноклассника, сообщает местное издание В Екатеринбурге ученики четвертого класса напали на одноклассника, сообщает местное издание E1

Это произошло вечером 10 октября, когда школьник возвращался домой. Как отмечается, у подъезда на него напали двое мальчиков. Одна из девочек снимала происходящее на видео.

Мама этой девочки заявила родителям пострадавшего, что ранее он обзывал ее дочь. Однако дети утверждают, что драка произошла по другой причине: мальчику якобы сказали не садиться за определенную парту, но он не послушался.

Как заявила мать ребенка, "и вроде как они мстят ему за это, хотя за ту парту он в итоге и не сел". По ее словам, одноклассники гнали ребенка до пятого этажа и ломились в квартиру.

"Оплевали дверь и ломились в квартиру, били дверь ногами", — рассказала она.