Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что обсудил в субботу с Путиным вопросы безопасности проживающих в Сирии армян.

"Провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Вчера обратился к нему с просьбой, важной для безопасности армянской общины Сирии. Благодарен президенту РФ за оперативное реагирование", - написал Пашинян в Facebook