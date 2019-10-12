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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

12:47 12.10.2019 (обновлено: 14:52 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
Пашинян отметил, что обсудил в субботу с Путиным вопросы безопасности проживающих в Сирии армян.
"Провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Вчера обратился к нему с просьбой, важной для безопасности армянской общины Сирии. Благодарен президенту РФ за оперативное реагирование", - написал Пашинян в Facebook.
По данным пресс-службы правительства Армении, лидеры двух стран "обсудили сложившуюся на севере Сирии ситуацию в продолжение состоявшейся вчера в Ашхабаде беседы". "Были затронуты вопросы регионального значения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.
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Никол ПашинянСНГВладимир ПутинРоссияАрменияПолитика
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