В Японии уточнили данные о пострадавших тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. В Японии в результате проливных ливней и шквалистого ветра, которые несет с собой мощный тайфун "Хагибис", пострадали 36 человек, один погиб, 4 считаются пропавшими без вести, сообщил телеканал NHK со ссылкой на службу пожарной охраны, которая также выполняет функции службы спасения и скорой помощи.
В 16 префектурах к этому часу ранения различной степени тяжести получили 36 человек. В префектуре Тиба в перевернутом грузовике найден мужчина, в больнице была зафиксирована его смерть. Четыре человека числятся пропавшими без вести.
Для 9 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.