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РИА Новости

Эксперт оценил ситуацию с обстрелом военных США в Сирии

12:43 12.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обстрел американских военных в Сирии турецкими войсками ударит по отношениям Вашингтона и Анкары. Об этом заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Это обязательно скажется отрицательно на отношениях США и Турции. Вопрос только в том, в какой степени", — отметил он.

По его словам, Дональд Трамп не будет нагнетать обстановку, однако "ситуация уже фактически перешла в конгресс и из-за этого попала в традиционное противостояние" между демократами и президентом. Не исключено, что конгрессмены будут пытаться каким-то образом дискредитировать Трампа, например, вводить санкции против Турции, предположил эксперт.
Ранее стало известно, что турецкие военные подвергли артиллерийскому обстрелу силы США в окрестностях сирийского Кобани.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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