Эксперт оценил ситуацию с обстрелом военных США в Сирии

"Это обязательно скажется отрицательно на отношениях США и Турции. Вопрос только в том, в какой степени", — отметил он.

По его словам, Дональд Трамп не будет нагнетать обстановку, однако "ситуация уже фактически перешла в конгресс и из-за этого попала в традиционное противостояние" между демократами и президентом. Не исключено, что конгрессмены будут пытаться каким-то образом дискредитировать Трампа, например, вводить санкции против Турции, предположил эксперт.