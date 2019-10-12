На Урале завели дело после пропажи девушки при сделке по продаже машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения девушки, которая уехала продавать машину и не вернулась, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

"По факту исчезновения девушки, которая намеревалась продать свою автомашину, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство". В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшей", - говорится в сообщении.