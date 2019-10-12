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РИА Новости

На Урале завели дело после пропажи девушки при сделке по продаже машины

12:37 12.10.2019 (обновлено: 12:38 12.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения девушки, которая уехала продавать машину и не вернулась, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что девушка вечером 10 октября поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Автомобиль накануне нашли у перекупщиков, а о девушке по-прежнему ничего не слышно, отмечает издание.
Ксения Туленкова
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"По факту исчезновения девушки, которая намеревалась продать свою автомашину, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство". В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшей", - говорится в сообщении.
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Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
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