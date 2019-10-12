В Иране заявили о пропорциональном ответе на атаку на танкер

ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран пропорционально ответит на нападение на иранский танкер в Красном море, но сначала разберется в том, кто стоит за ним, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Безусловно, будет пропорциональный ответ планировавшим это трусливое нападение, но мы будем ждать, когда выяснятся все подробности этого коварного замысла", - цитирует информационный портал правительства слова Рабии.

О том, что нападение на танкер Sabiti не останется без ответа, также заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, который указал, что подобные действия направлены на то, чтобы подорвать безопасность передвижения торговых судов.

По его словам, в Иране создан специальный комитет, который занимается изучением обстоятельств инцидента с иранским танкером, по которому попали две ракеты рядом неподалеку от берегов Саудовской Аравии, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.