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РИА Новости

В Иране заявили о пропорциональном ответе на атаку на танкер

12:34 12.10.2019 (обновлено: 13:03 12.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран пропорционально ответит на нападение на иранский танкер в Красном море, но сначала разберется в том, кто стоит за ним, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Безусловно, будет пропорциональный ответ планировавшим это трусливое нападение, но мы будем ждать, когда выяснятся все подробности этого коварного замысла", - цитирует информационный портал правительства слова Рабии.

О том, что нападение на танкер Sabiti не останется без ответа, также заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, который указал, что подобные действия направлены на то, чтобы подорвать безопасность передвижения торговых судов.
Танкер в море
11 октября, 09:28РИА Новости
Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
По его словам, в Иране создан специальный комитет, который занимается изучением обстоятельств инцидента с иранским танкером, по которому попали две ракеты рядом неподалеку от берегов Саудовской Аравии, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.
Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореАли РабииКрасное мореВ мире
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