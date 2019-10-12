Путин призвал освободить Сирию от незаконного иностранного присутствия

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия открыто обсуждает вопрос о недопустимости нелегитимного иностранного присутствия в Сирии с партнёрами из Ирана, Турции, США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии визита в Саудовскую Аравию.

Он подчеркнул, что те, кто находится на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну, причем это касается всех государств.

"На сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнёрами - и с иранскими партнерами, и с турецкими; неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам", - заявил Путин в интервью.

"И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской республики должна быть полностью восстановлена", - добавил российский лидер.