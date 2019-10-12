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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал освободить Сирию от незаконного иностранного присутствия

12:33 12.10.2019 (обновлено: 14:36 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия открыто обсуждает вопрос о недопустимости нелегитимного иностранного присутствия в Сирии с партнёрами из Ирана, Турции, США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии визита в Саудовскую Аравию.
Он подчеркнул, что те, кто находится на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну, причем это касается всех государств.
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"На сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнёрами - и с иранскими партнерами, и с турецкими; неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам", - заявил Путин в интервью.
"И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской республики должна быть полностью восстановлена", - добавил российский лидер.
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Война в СирииВладимир ПутинСирия
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