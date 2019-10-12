Турция и сирийская оппозиция взяли под контроль город Рас эль-Айн

"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн", — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары приграничным сирийским городам, в том числе по Рас эль-Айну. Позже началась наземная часть операции.