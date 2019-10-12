Турция и сирийская оппозиция взяли под контроль город Рас эль-Айн

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Турецкие военные и бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии, заявило Минобороны Турции.
"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн", — говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары приграничным сирийским городам, в том числе по Рас эль-Айну. Позже началась наземная часть операции.
Власти Сирии расценивают эти действия как незаконное вторжение. Некоторые соседние государства, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.