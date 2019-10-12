В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Участники протестов бросили "коктейли Молотова" внутри станции метро в Гонконге, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в заявлении местной полиции.
"Около 15.00 по местному времени (10.00 мск) участники беспорядков бросили "коктейли Молотова" внутри станции метро Kowloon Tong (Коулун-Тон), что поставило под угрозу безопасность граждан", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, но самой станции нанесен серьезный урон.
После инцидента к станции метро были направлены сотрудники правоохранительных органов, в настоящий момент выходы G1 и G2 закрыты.
"Полиция призывает участников беспорядков немедленно прекратить все незаконные действия, мы осуждаем любые акты насилия и намерены тщательно их расследовать", - отметили в полиции.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).