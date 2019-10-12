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РИА Новости

В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро

12:16 12.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Участники протестов в Гонконге
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Участники протестов бросили "коктейли Молотова" внутри станции метро в Гонконге, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в заявлении местной полиции.
"Около 15.00 по местному времени (10.00 мск) участники беспорядков бросили "коктейли Молотова" внутри станции метро Kowloon Tong (Коулун-Тон), что поставило под угрозу безопасность граждан", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, но самой станции нанесен серьезный урон.
После инцидента к станции метро были направлены сотрудники правоохранительных органов, в настоящий момент выходы G1 и G2 закрыты.
"Полиция призывает участников беспорядков немедленно прекратить все незаконные действия, мы осуждаем любые акты насилия и намерены тщательно их расследовать", - отметили в полиции.
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