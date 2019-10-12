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РИА Новости

СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера

12:12 12.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЕГЕРАН, 12 окт - РИА Новости. Утечка нефти из атакованного близ Саудовской Аравии иранского танкера была остановлена, заявил агентству Mehr источник.
Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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"Нет, утечка содержимого остановлена. Если бы продолжалась утечка нефти, танкер не смог бы плыть", - сказал агентству осведомлённый источник, отвечая на вопрос, продолжается ли утечка.
При этом он добавил, что танкер "движется в сторону вод Персидского залива" и выразил надежду, что судно "в целости войдет в иранские воды".
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореКрасное мореДжиддаИранВ мире
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