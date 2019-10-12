Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*

Он добавил, что турецкая операция в Сирии поддерживает международные усилия по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Сирии сообщают о погибших и раненых мирных жителях.