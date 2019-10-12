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РИА Новости
Война в Сирии

Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*

12:04 12.10.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoФлаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия
© AP Photo / Maya Alleruzzo
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал западные страны забрать из Сирии боевиков террористической группировки ИГ* и судить их у себя.
"Ситуация с иностранными боевиками, которые присоединились к ИГ* и РПК (Рабочей партии Курдистана), представляет собой серьезное испытание для всех нас. Страны, откуда прибыли эти террористы, прежде всего европейские страны, должны вернуть своих граждан из региона и судить", - сказал Шентоп, выступая на III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV.
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Он добавил, что турецкая операция в Сирии поддерживает международные усилия по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Сирии сообщают о погибших и раненых мирных жителях.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииПарламент ТурцииИсламское государствоТурцияСирия
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