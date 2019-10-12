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РИА Новости

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин

11:53 12.10.2019 (обновлено: 11:54 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла в столице на Варшавском шоссе, сообщается в субботу в Twitter Госавтоинспекции Москвы.
"В Новой Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха около 10.00 произошло столкновение пяти автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Добавляется, что трех человек осматривают сотрудники скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
По информации московского авиацентра, на место ДТП вылетел медицинский вертолет, который эвакуирует в больницу Москвы пассажира одного из автомобилей.
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Новая МоскваГосавтоинспекцияМоскваПроисшествия
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