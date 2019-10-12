В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла в столице на Варшавском шоссе, сообщается в субботу в Twitter Госавтоинспекции Москвы.
"В Новой Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха около 10.00 произошло столкновение пяти автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Добавляется, что трех человек осматривают сотрудники скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
По информации московского авиацентра, на место ДТП вылетел медицинский вертолет, который эвакуирует в больницу Москвы пассажира одного из автомобилей.