БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

"Двенадцатого октября на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне", - сообщили в пресс-службе.