БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.
"Двенадцатого октября на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, "по завершении совещания министр обороны дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября".