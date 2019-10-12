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РИА Новости

Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября

11:52 12.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.
"Двенадцатого октября на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне", - сообщили в пресс-службе.
Заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
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Как уточнили в ведомстве, "по завершении совещания министр обороны дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября".
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