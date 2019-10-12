В Красноярске локализовали пожар в элитном доме

КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в квартире в элитном доме в центре Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что в пятнадцатиэтажном доме загорелся мансардный этаж на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ

"Локализация 14.32 (10.32 мск - ред) на площади 20 кв. метров. Эвакуировано 11 человек. Спасено 7 человек", - сказала собеседница агентства.