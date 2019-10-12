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РИА Новости

В Красноярске локализовали пожар в элитном доме

11:34 12.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в квартире в элитном доме в центре Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что в пятнадцатиэтажном доме загорелся мансардный этаж на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
"Локализация 14.32 (10.32 мск - ред) на площади 20 кв. метров. Эвакуировано 11 человек. Спасено 7 человек", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на месте работают 51 человек и 17 единиц техники.
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