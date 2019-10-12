В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

На месте ДТП с участием автомобиля КамАЗ в Пензенской области

На месте ДТП с участием автомобиля КамАЗ в Пензенской области

ПЕНЗА, 12 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль на трассе в Каменском районе Пензенской области сбил четырех человек во время оформления другого ДТП, в результате двое участников предыдущей аварии погибли и двое полицейских пострадали, сообщает в субботу пресс-служба областного управления МВД.

По данным полиции, в пятницу вечером на 217-м километре трассы Тамбов-Пенза столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Zafira, в результате один человек был госпитализирован. Для осмотра места ДТП прибыли сотрудники районного отдела МВД, на обочине установили автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Однако спустя более часа в процессе оформления первого ДТП произошла новая авария.

"Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц - участников ДТП. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте, двое сотрудников ОМВД с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили, что за рулем КамАЗа находился 57-летний мужчина.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту ДТП с КамАЗом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Уточняется, что оба полицейских госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.