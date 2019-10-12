В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

ПЕНЗА, 12 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль на трассе в Каменском районе Пензенской области сбил четырех человек во время оформления другого ДТП, в результате двое участников предыдущей аварии погибли и двое полицейских пострадали, сообщает в субботу пресс-служба областного управления МВД.
По данным полиции, в пятницу вечером на 217-м километре трассы Тамбов-Пенза столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Zafira, в результате один человек был госпитализирован. Для осмотра места ДТП прибыли сотрудники районного отдела МВД, на обочине установили автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Однако спустя более часа в процессе оформления первого ДТП произошла новая авария.
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"Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц - участников ДТП. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте, двое сотрудников ОМВД с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили, что за рулем КамАЗа находился 57-летний мужчина.
В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту ДТП с КамАЗом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Уточняется, что оба полицейских госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.