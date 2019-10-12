Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по законодательному обеспечению борьбы с терроризмом.

В субботу в Стамбуле проходит третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

Выступая на заседании Володин отметил, что в июне 2017 года государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества была одобрена конвенция ШОС по противодействию экстремизму, которая отражает коллективные подходы к борьбе с терроризмом. Россия, Китай, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан ратифицировали эту конвенцию.

"В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации. Приглашаем вас также к участию и диалогу в рамках этой уважаемой структуры. И, безусловно, вопросы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и укрепления регионального сотрудничества будут и в будущем для нас приоритетом. Предлагаю, если вы меня поддержите, коллеги, подумать о создании специальной рабочей группы с участием профильных комитетов наших парламентов", - сказал Володин.

По его словам, такая рабочая группа должна будет выработать конкретные шаги для реального вклада в законодательстве в этой сфере.