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РИА Новости

Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом

11:22 12.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по законодательному обеспечению борьбы с терроризмом.
В субботу в Стамбуле проходит третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.
Выступая на заседании Володин отметил, что в июне 2017 года государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества была одобрена конвенция ШОС по противодействию экстремизму, которая отражает коллективные подходы к борьбе с терроризмом. Россия, Китай, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан ратифицировали эту конвенцию.
"В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации. Приглашаем вас также к участию и диалогу в рамках этой уважаемой структуры. И, безусловно, вопросы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и укрепления регионального сотрудничества будут и в будущем для нас приоритетом. Предлагаю, если вы меня поддержите, коллеги, подумать о создании специальной рабочей группы с участием профильных комитетов наших парламентов", - сказал Володин.
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По его словам, такая рабочая группа должна будет выработать конкретные шаги для реального вклада в законодательстве в этой сфере.
"Возможно, мы могли бы здесь выработать модельные решения, которые будут нашими странами востребованы", - сказал Володин.
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Вячеслав ВолодинРоссияБезопасность
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