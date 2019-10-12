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РИА Новости

Володин призвал законодательно противодействовать пропаганде терроризма

11:11 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламенты Турции, Афганистана, Пакистана, Китая, участвующих в конференции по противодействию терроризма, совместно создать законодательную базу противодействия пропаганде терроризма и экстремизма, в том числе в информационном пространстве.
В субботу в Стамбуле проходит третья Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.
"Совместно мы должны создать законодательную базу противодействия пропаганде терроризма и экстремизма, в том числе в информационном пространстве", - сказал Володин, выступая на заседании.
Он подчеркнул, что для эффективного решения этого вопроса важно опираться на единые международные стандарты, основанные на признании центральной роли государства и его компетентных органов. "И главное – осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях", - подчеркнул председатель Госдумы.
Заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
Вчера, 16:34РИА Новости
Лидеры стран СНГ приняли программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияБезопасность
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