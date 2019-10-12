Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T11:03Z
https://ria.ru/20191012/1559701711.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155811/30/1558113067_0:53:549:362_1036x0_80_0_0_83eda610dd9e977a609c78335a9bf9a0.jpg
РИА Новости
Культура

Триллер "Джокер" заработал в российском прокате более миллиарда рублей

11:03 12.10.2019
446
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Джокер. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Драматический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 3 октября. В день премьеры "Джокер" заработал более 100 миллиона рублей, а первый уикенд принес картине почти 634 миллиона рублей.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
9 октября, 20:01Культура
Психологи назвали заболевание, из-за которого смеялся Джокер
Так, общие сборы картины за девять дней проката составляют более 1 миллиарда рублей.
Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила Гран-при "Золотой лев". Режиссер Тодд Филлипс снял историю о противнике Бэтмена - злодее Джокере. Артур Флек, он же Джокер живет в Готэме с пожилой матерью, прикованной к постели из-за тяжелой болезни, и мечтает прославиться в роли комика на ТВ. Жестокость окружающих его людей, нападки подростков на улице и насмешки коллег по цеху, ожесточают и без того психически неуравновешенного Флека, который, вняв призывам матери дарить людям улыбку, решает все же показать этому мрачному миру свое "счастливое" лицо.
Кадр из фильма Джокер
4 октября, 08:00Культура
Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей
500016
Обсудить 1
КультураКино и сериалыХоакин ФениксФонд киноРоссия
Рекомендуем
Дебошир в Шереметьеве
Устроивший погром в Шереметьево пассажир попал на видео
РИА
Новости
Столица Южной Осетии - город Цхинвал
Южная Осетия в выходные осталась без электричества
Дом правительства РФ
Правительство одобрило внесение изменений в закон о банковской деятельности
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Минобороны Турции сообщило о ликвидации 415 боевиков при операции в Сирии
Клетка для обвиняемых в зале суда
Правительство одобрило проект об исчислении срока принудительных работ
Города России. Саратов
В Саратове проверят безопасность подходов к школам после убийства девочки
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции призвали согласовать определение террористических организаций
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
В Японии более двух тысяч линий связи не работают из-за тайфуна "Хагибис"
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
В семи префектурах Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Салехард
Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
11:23В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
11:22Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом
11:13В Японии метеорологи прогнозируют "небывалые" ливни из-за тайфуна
Лента новостейМолния