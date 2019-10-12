Триллер "Джокер" заработал в российском прокате более миллиарда рублей

Фильм вышел в широкий российский прокат 3 октября. В день премьеры "Джокер" заработал более 100 миллиона рублей, а первый уикенд принес картине почти 634 миллиона рублей.

Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила Гран-при "Золотой лев". Режиссер Тодд Филлипс снял историю о противнике Бэтмена - злодее Джокере. Артур Флек, он же Джокер живет в Готэме с пожилой матерью, прикованной к постели из-за тяжелой болезни, и мечтает прославиться в роли комика на ТВ. Жестокость окружающих его людей, нападки подростков на улице и насмешки коллег по цеху, ожесточают и без того психически неуравновешенного Флека, который, вняв призывам матери дарить людям улыбку, решает все же показать этому мрачному миру свое "счастливое" лицо.