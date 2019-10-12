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РИА Новости

В Турции призвали согласовать определение террористических организаций

10:59 12.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на конференции по противодействию терроризму призвал согласовать позиции стран по определению организаций как террористических.
В субботу в Стамбуле проходит третья Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.
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"Мы не должны отличать одну террористическую организацию от другой. Необходимо согласовать (в этом вопросе) нашу позицию", - сказал Шентоп, выступая на заседании.
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