В Турции призвали согласовать определение террористических организаций

Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на конференции по противодействию терроризму призвал согласовать позиции стран по определению организаций как террористических.

В субботу в Стамбуле проходит третья Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.