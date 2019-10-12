В Турции призвали согласовать определение террористических организаций

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на конференции по противодействию терроризму призвал согласовать позиции стран по определению организаций как террористических.
В субботу в Стамбуле проходит третья Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.
"Мы не должны отличать одну террористическую организацию от другой. Необходимо согласовать (в этом вопросе) нашу позицию", - сказал Шентоп, выступая на заседании.