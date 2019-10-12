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РИА Новости

Южная Осетия в выходные осталась без электричества

10:45 12.10.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии - город Цхинвал
Столица Южной Осетии - город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии - город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 12 окт - РИА Новости. Электричества не будет в Южной Осетии в выходные днем из-за ремонтных работ, сообщил гендиректор ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия" Алан Габараев.
"В субботу и воскресенье в дневное время суток (с 9.00 до 18.00 - ред.) на линии электропередач Северный портал – Дзау будут проводиться ремонтные плановые работы. Эта мера необходима для подготовки сетей к зимнему периоду", - сообщил Габараев агентству "Рес".
При этом соцучреждения будут подключены к электрогенераторам.
Электроэнергию в Южную Осетию поставляет ГУП "Энергоресурс – Южная Осетия", который закупает ее в РФ.
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
12 сентября, 19:28РИА Новости
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Российская электроэнергия в настоящее время поступает в Южную Осетию по единственной ЛЭП "Северный портал - Дзау". Это единственный источник электричества для республики. Нередко население Южной Осетии остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ и аварий на ЛЭП.
Строительство резервной линии электропередачи из РФ в Южную Осетию через Рокский тоннель начнется в 2020 году.
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