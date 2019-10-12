Южная Осетия в выходные осталась без электричества

ЦХИНВАЛ, 12 окт - РИА Новости. Электричества не будет в Южной Осетии в выходные днем из-за ремонтных работ, сообщил гендиректор ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия" Алан Габараев.

"В субботу и воскресенье в дневное время суток (с 9.00 до 18.00 - ред.) на линии электропередач Северный портал – Дзау будут проводиться ремонтные плановые работы. Эта мера необходима для подготовки сетей к зимнему периоду", - сообщил Габараев агентству "Рес".

При этом соцучреждения будут подключены к электрогенераторам.

Электроэнергию в Южную Осетию поставляет ГУП "Энергоресурс – Южная Осетия", который закупает ее в РФ.

Российская электроэнергия в настоящее время поступает в Южную Осетию по единственной ЛЭП "Северный портал - Дзау". Это единственный источник электричества для республики. Нередко население Южной Осетии остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ и аварий на ЛЭП.