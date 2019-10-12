Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
На записи, опубликованной пользователем Twitter @xolovieta, видны опрокинутые автомобили, разрушенные конструкции, повалившиеся столбы электропередачи.
I really so sad cause this happened😢 please be safe and listen for any information, i so scared about this video #台風だけど出社させた企業#PrayForJapan #台風19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey— EXO+L (@xolovieta) 12 октября 2019 г.
Как сообщалось ранее, из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро ранены.
Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас скорость ветра — 45 метров в секунду, а при порывах доходит до 65 метров. Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.