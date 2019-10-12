Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас скорость ветра — 45 метров в секунду, а при порывах доходит до 65 метров. Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.