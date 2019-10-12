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РИА Новости

Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде

10:33 12.10.2019 (обновлено: 10:55 12.10.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в ночь на субботу. По информации окружного управления МЧС, незначительно сместились сваи деревянного двухэтажного дома 1977 года постройки, в котором проживают около 40 человек. Согласно данным местных властей, здание деформировалось, жильцов переселили в гостиницу, часть отправилась к родственникам, никто не пострадал.
"По указанным обстоятельствам прокуратурой города проводится проверка... Будет дана оценка исполнению возложенных полномочий сотрудниками управляющей организации, органами местного самоуправления и контролирующими органами", - говорится в сообщении прокуратуры.
Свою проверку проводит и окружное следственное управление СК РФ. По ее результатам будет принято "основанное на законе решение", пояснили в ведомстве.
Дежурная часть МЧС
10:17РИА Новости
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Ранее в администрации Салехарда отмечали, что жильцам проблемного дома предоставят квартиры из временного фонда, их допустят в здание после его полного обследования на предмет безопасности.
Это третий подобный случай на Ямале за последние полгода. Так, в соседнем городе Лабытнанги за минувшее лето сошли со свай два жилых деревянных многоквартирных дома. Первый из них власти признали аварийным только после случившегося. По итогам проверки прокуратуры наказали трех сотрудников управляющей компании. Во втором доме с поврежденным фундаментом проживали лишь две семьи, ожидавшие расселения. Здание планировали снести до 2021 года, однако после инцидента муниципалитет решил сделать это заблаговременно.
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СалехардЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
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