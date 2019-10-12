Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в ночь на субботу. По информации окружного управления МЧС, незначительно сместились сваи деревянного двухэтажного дома 1977 года постройки, в котором проживают около 40 человек. Согласно данным местных властей, здание деформировалось, жильцов переселили в гостиницу, часть отправилась к родственникам, никто не пострадал.

"По указанным обстоятельствам прокуратурой города проводится проверка... Будет дана оценка исполнению возложенных полномочий сотрудниками управляющей организации, органами местного самоуправления и контролирующими органами", - говорится в сообщении прокуратуры.

Свою проверку проводит и окружное следственное управление СК РФ. По ее результатам будет принято "основанное на законе решение", пояснили в ведомстве.

Ранее в администрации Салехарда отмечали, что жильцам проблемного дома предоставят квартиры из временного фонда, их допустят в здание после его полного обследования на предмет безопасности.