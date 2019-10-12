Эксперт рассказал, почему НДД лучше текущих льгот для нефтяников

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Текущие налоговые льготы помогли нефтяникам стабилизировать добычу и запустить ряд важных проектов, но недостатки сегодняшней схемы исправит переход к налогу на дополнительный доход (НДД), прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Базовые ставки отраслевых налогов в российской нефтянке привязаны не к прибыли, как в большинстве стран, а к выручке - поэтому без льготирования добыча на выработанных месторождениях, где издержки выше, падала бы быстрее, а некоторые новые проекты, вероятно, вообще бы не состоялись", - сказал Маринченко.

Эксперт не согласен с Минфином, трактующим объем предоставленных нефтяникам льгот как выпадающие доходы бюджета, так как именно эта поддержка помогла российским компаниям стабилизировать добычу нефти и даже небольшими темпами наращивать ее до заключения сделки ОПЕК+.

Тем не менее, по мнению эксперта, текущая система не лишена недостатков. "Какие-то отдельные льготы могут носить чрезмерный и квазиадресный характер", - отмечает Маринченко.

"Решением мог бы быть постепенный переход к НДД, при котором налог зависит от финансового результата проекта, то есть учитывает не только выручку, но и издержки", - полагает аналитик.