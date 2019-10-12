Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T10:25Z
https://ria.ru/20191012/1559701127.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151301/51/1513015173_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1cddbda3eeaf8505f8735ed28b3afbc2.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему НДД лучше текущих льгот для нефтяников

10:25 12.10.2019
142
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Добыча нефти в России. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Текущие налоговые льготы помогли нефтяникам стабилизировать добычу и запустить ряд важных проектов, но недостатки сегодняшней схемы исправит переход к налогу на дополнительный доход (НДД), прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Базовые ставки отраслевых налогов в российской нефтянке привязаны не к прибыли, как в большинстве стран, а к выручке - поэтому без льготирования добыча на выработанных месторождениях, где издержки выше, падала бы быстрее, а некоторые новые проекты, вероятно, вообще бы не состоялись", - сказал Маринченко.
Министр энергетики РФ Александр Новак
9 октября, 14:19РИА Новости
Новак назвал налоговую нагрузку на нефтекомпании в РФ самой высокой в мире
Эксперт не согласен с Минфином, трактующим объем предоставленных нефтяникам льгот как выпадающие доходы бюджета, так как именно эта поддержка помогла российским компаниям стабилизировать добычу нефти и даже небольшими темпами наращивать ее до заключения сделки ОПЕК+.
Тем не менее, по мнению эксперта, текущая система не лишена недостатков. "Какие-то отдельные льготы могут носить чрезмерный и квазиадресный характер", - отмечает Маринченко.
"Решением мог бы быть постепенный переход к НДД, при котором налог зависит от финансового результата проекта, то есть учитывает не только выручку, но и издержки", - полагает аналитик.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
13 сентября, 12:10РИА Новости
Греф: налоговый маневр в нефтяной отрасли привел к огромным потерям денег
Система НДД, пока в рамках пилотных проектов, начала применяться в этом году. В ее рамках налог взимается не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления этого налога стала расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности, связанной с разведкой и добычей сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины и транспортных расходов. Ставка НДД - 50%.
020000
Обсудить 0
Цены на нефтьДмитрий МаринченкоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Дом правительства РФ
Правительство одобрило внесение изменений в закон о банковской деятельности
РИА
Новости
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Салехард
Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии
Лента
новостей
Клетка для обвиняемых в зале суда
Правительство одобрило проект об исчислении срока принудительных работ
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции призвали согласовать определение террористических организаций
Столица Южной Осетии - город Цхинвал
Южная Осетия в выходные осталась без электричества
Дебошир в Шереметьеве
Устроивший погром в Шереметьево пассажир попал на видео
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Города России. Саратов
В Саратове проверят безопасность подходов к школам после убийства девочки
Водолаз МЧС
В Хабаровском крае затонул катер
Маршрутки на автовокзале
Правительство одобрило проект об ответственности за незаконные перевозки
Испанский аристократ Альваро де Маричалар начал кругосветное путешествие на аквабайке
Испанский аристократ совершит кругосветное путешествие на аквабайке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
11:23В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
11:22Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом
11:13В Японии метеорологи прогнозируют "небывалые" ливни из-за тайфуна
Лента новостейМолния