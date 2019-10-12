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РИА Новости

В Саратове проверят безопасность подходов к школам после убийства девочки

10:21 12.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с убийством девятилетней девочки по дороге в школу поручил в течение недели проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона, сообщила РИА Новости в субботу начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу и по пути пропала. В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
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Полпути девочки от дома до школы пролегало через безлюдный массив гаражей, построенных на разных уровнях, с многочисленными тупиками, тихими углами, а также между гаражами с узкой лесенкой из бетонных блоков с торчащими металлическими штырями. Затем непосредственно к школе ведет по крутому склону разбитая лестница, но до нее девочка в среду не дошла.
"Губернатор Валерий Радаев поручил зампреду правительства Сергею Наумову совместно с руководителями районов области создать в каждом муниципалитете комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним по вопросам безопасности. В состав комиссий войдут ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных советов образовательных учреждений", - сказала Попова.
"Глава региона поставил задачу в течение недели провести необходимую работу. Итоги будут рассмотрены на постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории области с участием правоохранительных структур", - добавила она.
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