Правительство одобрило сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, сообщается на Правительство России одобрило законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, сообщается на сайте кабмина

Законопроектом предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории России.

Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 41 части 5 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.