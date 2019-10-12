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РИА Новости

Правительство одобрило сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

10:20 12.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории России.
Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 41 части 5 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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