В центре Красноярска загорелась квартира в элитном доме

КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Квартира загорелась на последнем этаже элитного жилого дома в центре Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Пятнадцатиэтажный дом, горит квартира на последнем этаже... Загорание мансардного этажа на площади 15 квадратных метров. Спасено 2 человека", - сказала собеседница агентства.

Пожар мог начаться из-за нарушения правил безопасности при работах с огнем, сообщили в краевом главке МЧС.

Было спасено 2 человека, один из них ребенок.

"Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - сказала собеседница агентства.