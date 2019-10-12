Театр Et Cetera представит в Берлине спектакль "Ревизор. Версия"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Московский театр Et Cetera в рамках международного проекта "Русские сезоны" представит 12 и 13 октября в Берлине спектакль "Ревизор. Версия" в постановке режиссера с мировым именем Роберта Стуруа, сообщили в пресс-службе театра.

Немецкие зрители увидят гоголевский шедевр в самой оригинальной версии за всю сценическую жизнь пьесы, где 23-летнего Хлестакова Роберт Стуруа представляет в облике дряхлого старика в блистательном исполнении народного артиста России Александра Калягина.

"Ревизор" - это, как принято говорить, бессмертное произведение, и не только потому, что это литературный шедевр, но и потому, что сколько бы еще ни прошло времени, а актуальность этой пьесы никуда не исчезает, - сказал РИА Новости Калягин. - Мы играли спектакль в Риме, в зале стоял хохот, а потом нам итальянцы говорили, что это про их страну. В Москве, Петербурге, Тбилиси - везде мы слышим, как живо зал отзывается на каждую реплику. Значит текст до сих пор живой, а, если наш спектакль доносит этот живой текст, значит он получился".

Калягин выразил надежду, что и в Германии не произойдет самого страшного – "это когда сидит мертвый зал, и это чувствуют артисты, даже если потом громко аплодируют и дарят цветы".

"Я бывал здесь не однажды, для меня Германия – это страна великой культуры, великих философов и писателей, поэтов и драматургов", - отметил Калягин.

Спектакль "Ревизор. Версия" стал обладателем многих наград и уже в течение двух лет проходит с неизменными аншлагами. "Ревизор. Версия" был горячо встречен зрителями в Тбилиси, где в прошлом году московский театр Et Cetera был на гастролях. С успехом прошло представление этой блистательной работы Стуруа в Риме, где зрители оказали русским артистам восторженный прием.