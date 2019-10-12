Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии

ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, призвав как можно скорее положить конец военной операции Турции в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Разговор лидеров Франции и США состоялся в пятницу.

"Он (Макрон - ред.) подчеркнул необходимость предотвратить новое появление "Исламского государства"* в регионе, поддержать тех, кто боролся с нами против террористов, и защитить гражданское население", - говорится в коммюнике.

"Президент Республики призвал как можно скорее прекратить турецкую операцию. Франция и США будут находится в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни", - отмечается в коммюнике.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Турции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.

Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.