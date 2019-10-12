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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии

10:05 12.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, призвав как можно скорее положить конец военной операции Турции в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Разговор лидеров Франции и США состоялся в пятницу.
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"Он (Макрон - ред.) подчеркнул необходимость предотвратить новое появление "Исламского государства"* в регионе, поддержать тех, кто боролся с нами против террористов, и защитить гражданское население", - говорится в коммюнике.
"Президент Республики призвал как можно скорее прекратить турецкую операцию. Франция и США будут находится в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни", - отмечается в коммюнике.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Турции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.
Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияТурцияСирияСШАВ мире
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