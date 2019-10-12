Испанский аристократ совершит кругосветное путешествие на аквабайке

МАДРИД, 12 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанский аристократ, предприниматель, любитель экстремальных путешествий, спортсмен Альваро де Маричалар начал кругосветное путешествие в честь пятисотлетия экспедиции Фернана Магеллана, о чем он рассказал корреспонденту РИА Новости.

Альваро де Маричалар и Саенс де Техада совершил уже 39 путешествий, установил множество мировых рекордов на своем трехметровом аквабайке Numancia, который без дозаправки может проплыть 220 морских миль. Однако обогнуть землю он попытается впервые.

Путешествие он начал 10 августа в Севилье. По реке Гвадалквивир, как и пять столетий назад это сделали корабли Магеллана, доплыл до Санлукара-де-Баррамеды. Там экспедиция Магеллана ждала сорок дней, прежде чем отправилась на Канары, а оттуда в Америку.

Альваро де Маричалар пока идет другим маршрутом - в Португалию, чтобы отдать должное стране, где родился Магеллан, оттуда на север Испании. Небольшой городок Гетария, расположенный в Стране басков, – родина Хуана Себастьяна Элькано, возглавившего экспедицию после смерти Магеллана. Около памятника знаменитому путешественнику, на котором увековечены имена восемнадцати моряков, вернувшихся из первого кругосветного плавания (в путь изначально отправились пять кораблей и 260 человек), Альваро де Маричалар установил флаги трех стран – Испании, Португалии и России.

"Я очень люблю Россию и во всех экспедициях я об этом заявляю. Я хочу, чтобы люди знали, что Россия – это тоже Европа", - пояснил он. Альваро сам неоднократно бывал в России, у него есть предпринимательские связи с этой страной, а среди спонсоров кругосветного путешествия есть и российская компания.

Дальше Альваро направится во Францию (Байонна, Бордо, Марсель), в Монако, вернется в Испанию (Барселона, Валенсия, Малага). Путешествие через Атлантический океан он начнет из Гибралтара – уже вместе с кораблем сопровождения. "Это судно будет оснащать меня топливом, водой, едой. Сначала я поплыву до Канар, оттуда в Америку: Бразилия, Аргентина, Чили, Центральная Америка, Мехико, США, Канада. Из Аляски на Камчатку, оттуда на Курилы, потом Япония и Филиппины, Африка", - рассказал путешественник о своем дальнейшем маршруте. Конечная точка – испанская Севилья. Путешествие займет, по его расчетам, полтора года.

Альваро не только хочет отдать дань уважения первым мореплавателям вокруг света, но и привлечь внимание мира к трем проблемам – загрязнению океана пластиком, нелегальной рыбной ловле и незаконной перевозке мигрантов.

Первое путешествие по морю аристократ совершил в 1982 году. Из четырех десятков экспедиций самым длительным до сих пор был путь из Рима в Нью-Йорк в 2002 году, самое интересное путешествие по России, по его словам, - из Москвы в Санкт-Петербург по рекам и каналам, а самое опасное – в 2006 году из Гонконга в Токио (море было бурным, а китайским властям "не очень нравилась идея пересечения границы на аквабайке", в итоге, по выражению Альваро, "все завершилось благополучно"). Путешествие из Гонконга в Токио он совершил в честь своего далекого предка – первого европейского миссионера, который добрался до Японии в 1549 году, - Франсиско Хавьера (Франциск Ксаверий), одного из основателей ордена Иезуитов, в католической церкви он имеет лик святого. "Его до сих пор очень почитают в Японии", - рассказал де Маричалар.

Альваро де Маричалар и Саэнс де Техада – предприниматель, в 1984 году он основал первую компанию Испании, занимавшуюся поставками оборудования для спутникового телевидения, а спустя два года – компанию в сфере мобильной связи в Испании, одну из первых в стране. Альваро пишет книги, снимает документальные фильмы, в нынешнюю экспедицию он также взял камеры – для съемок для National Geografic.