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РИА Новости

Токаев назвал Леонова легендарной личностью в мировой космонавтике

09:56 12.10.2019 (обновлено: 09:58 12.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, сообщила пресс-служба главы государства.
Леонов скончался в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
"Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели", - говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
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Умер Алексей ЛеоновКасым-Жомарт ТокаевАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаСССР
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