Токаев назвал Леонова легендарной личностью в мировой космонавтике

АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, сообщила пресс-служба главы государства.

"Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели", - говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.