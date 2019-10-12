Силовики минируют дорогу к участку разведения сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силовики минируют дорогу к участку разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Противник установил тринадцать противотанковых мин ТМ-62 вдоль дороги, что создает угрозу для работы и передвижению сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что, по данным разведки ЛНР, на самом участке разведения у Золотого зафиксировано три экскаватора и инженерная машина БАТ-2, которые ведут дооборудование позиций ВС Украины. В пресс-службе заявили, что ВС Украины используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ для своевременного реагирования и недопущения обнаружения техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей.
"Так, в очередной раз, в районе разведения сил и средств населенного пункта Золотое нами зафиксировано использование БПЛА противника, следующего по маршруту движения патрулей ОБСЕ. Наши данные подтверждаются и отчетом спецмиссии", - сообщили в пресс-службе.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.