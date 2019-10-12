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РИА Новости

Правительство одобрило отмену плановых проверок в сфере рыболовства

09:48 12.10.2019
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкУлов рыбы кутум
Улов рыбы кутум
© РИА Новости / Марк Редькин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило отмену плановых проверок при государственном надзоре в сфере рыболовства, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект предусматривает дополнение части 3 статьи 432 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" нормой, предусматривающей осуществление госнадзора в этой сфере без плановых проверок.
Как отмечается, принятие законопроекта повысит эффективность госнадзора в рыболовстве и сохранении водных ресурсов, а также окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды их обитания.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 432 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Росрыболовство в конце сентября сообщило, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала данный проект. Ведомство тогда отмечало, что отмена плановых проверок не направлена на ослабление контроля - напротив, предназначена на его усиление, поскольку позволит сосредоточиться на мерах по борьбе с браконьерством.
Кроме того, Росрыболовство указывало, что законопроект предусматривает перераспределение функциональных обязанностей должностных лиц, задействованных в проведении плановых проверок. Это в свою очередь может повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.
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Правительство РоссииРосрыболовствоРоссияОбщество
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