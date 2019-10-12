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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:30 12.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачная погода с дождем после полудня, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется в теплой части атлантического циклона, центр которого днем выйдет на юг Карелии. В такой ситуации в Москве облачно, после полудня возможен дождь. Температура воздуха плюс 10-12 градусов, по области плюс 8-13", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что в Москве будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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