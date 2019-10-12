Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачная погода с дождем после полудня, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется в теплой части атлантического циклона, центр которого днем выйдет на юг Карелии. В такой ситуации в Москве облачно, после полудня возможен дождь. Температура воздуха плюс 10-12 градусов, по области плюс 8-13", - сообщил Леус.

Синоптик добавил, что в Москве будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.