Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

Так девушка ответила одному из комментаторов, который увидел в молчании родных актрисы попытку создать ажиотаж.

Дочь Заворотнюк ответила на это, что семья прежде всего хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.

Cообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в СМИ в августе. По словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Позже СМИ писали, что у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.