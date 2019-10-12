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РИА Новости
Культура

Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

09:19 12.10.2019 (обновлено: 12:16 12.10.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram, что семья артистки не желает "хайповать" на состоянии ее здоровья и поэтому не общается с журналистами.
Так девушка ответила одному из комментаторов, который увидел в молчании родных актрисы попытку создать ажиотаж.
Дочь Заворотнюк ответила на это, что семья прежде всего хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.
© Аккаунт в Instagram Анастасии ЗаворотнюкСкрин из инстаграма Анастасии Заворотнюк
Скрин из инстаграма Анастасии Заворотнюк
© Аккаунт в Instagram Анастасии Заворотнюк
Скрин из инстаграма Анастасии Заворотнюк
Cообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в СМИ в августе. По словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Позже СМИ писали, что у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
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