Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T09:59Z
https://ria.ru/20191012/1559698884.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/92/1559689290_0:322:3070:2048_1036x0_80_0_0_ad6d8481199e3e9998310bd0eb69421c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны Турции сообщило о ликвидации 415 боевиков при операции в Сирии

08:33 12.10.2019 (обновлено: 09:59 12.10.2019)
6517
© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала военной операции на севере Сирии ликвидировано 415 боевиков, заявило Минобороны Турции в Twitter.
Ранее сообщалось о ликвидации 399 "террористов".
"Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD-YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли", — уточняется в сообщении.
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Позже началась наземная часть операции.
Власти Сирии расценивают эти действия как незаконное вторжение. Некоторые соседние государства, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
66636626
Обсудить 49
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Необходимо на Дамаск развивать наступление.
12 октября, 08:44
Ант Антов
9100423
"Министерство обороны Турции заявило о ликвидации 415 боевиков с начала операции на севере Сирии." Гражданство у боевиков американское?
12 октября, 09:16
Броня Гомогенная
1850005
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Лента
новостей
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Российская военная полиция в Сирии
В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Спасская башня Московского Кремля
Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
11:23В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
11:22Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом
11:13В Японии метеорологи прогнозируют "небывалые" ливни из-за тайфуна
Лента новостейМолния