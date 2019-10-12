Минобороны Турции сообщило о ликвидации 415 боевиков при операции в Сирии

С начала военной операции на севере Сирии ликвидировано 415 боевиков, заявило Минобороны Турции в

"Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD-YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли", — уточняется в сообщении.

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Позже началась наземная часть операции.