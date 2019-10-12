В Салехарде произошло cмещение свай жилого дома

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Смещение свай жилого двухэтажного дома произошло в Салехарде (ЯНАО), около 40 человек разместили в гостинице, сообщили журналистам в субботу в региональном управлении МЧС.

"Двенадцатого октября... в центр управления кризисными ситуациями главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что в городе Салехарде произошло незначительное смещение жилого двухэтажного дома со свайного поля... В доме проживали 37 человек, из них шесть детей", - сказали в ведомстве.

Жильцам помогли забрать необходимые вещи и документы, людей разместили в гостинице, для них подготовили 40 номеров, часть отправилась к родственникам. По информации МЧС, деревянный дом на 16 квартир был построен в 1977 году. Здание уже обесточили и отключили от водоснабжения.

"В целях предотвращения хищения имущества жильцов на месте осуществляется дежурство сотрудниками полиции", - добавили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе местной администрации уточнили, что жильцам предоставят квартиры из временного фонда, их допустят в поврежденный дом после полного обследования здания на предмет безопасности.