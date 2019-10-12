"Вертолеты России" обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и "Ансат"

"Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 12 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.

"Проведены встречи с традиционными и новыми китайскими заказчиками российской вертолетной техники. Обсуждались новые перспективные проекты на поставку вертолетов Ми-171А2 и Ансат", - заявил представитель компании на полях выставки.

Отвечая на вопрос о том, какие модели вертолётов наиболее интересны для Китая, он отметил, что, "учитывая опыт поставки и эксплуатации вертолетов российского производства в Китай, наиболее привлекательны для китайского рынка вертолеты Ми-171 с двигателями ВК-2500, Ка-32А11ВС, Ми-26ТС" .

"Кроме этих вертолетов холдинг выводит на китайский рынок вертолеты "Ансат" и Ми-171А2", - добавил собеседник агентства.

"Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group в четверг подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне.