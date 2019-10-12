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РИА Новости

"Вертолеты России" обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и "Ансат"

08:13 12.10.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян "Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне
 Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
© РИА Новости / Жанна Манукян
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 12 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
"Проведены встречи с традиционными и новыми китайскими заказчиками российской вертолетной техники. Обсуждались новые перспективные проекты на поставку вертолетов Ми-171А2 и Ансат", - заявил представитель компании на полях выставки.
Логотип холдинга Вертолеты России
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Отвечая на вопрос о том, какие модели вертолётов наиболее интересны для Китая, он отметил, что, "учитывая опыт поставки и эксплуатации вертолетов российского производства в Китай, наиболее привлекательны для китайского рынка вертолеты Ми-171 с двигателями ВК-2500, Ка-32А11ВС, Ми-26ТС" .
"Кроме этих вертолетов холдинг выводит на китайский рынок вертолеты "Ансат" и Ми-171А2", - добавил собеседник агентства.
"Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group в четверг подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что Россия поставит Китаю все 20 вертолетов "Ансат" по ранее заключенному договору до конца 2020 года.
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