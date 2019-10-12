В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений — желтый, погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
30 мая 2017, 21:45РИА НовостиУровни опасности погоды
Период действия предупреждений в Москве и области о дожде — с 09:00 12 октября до 21:00 12 октября, о ветре — с 11:00 12 октября до 23:00 13 октября.