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РИА Новости

"Вертолеты России" подписали с КНР соглашения по созданию сервисных центров

07:54 12.10.2019 (обновлено: 08:10 12.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип холдинга "Вертолеты России"
Логотип холдинга Вертолеты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 12 окт - РИА Новости. "Вертолёты России" подписали рамочные соглашения с китайскими партнерами на организацию сервисных центров по обслуживанию вертолётной техники, заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга "Вертолёты России".
"Рамочные контракты на организацию сервисных центров с китайскими партнерами подписаны", - заявил представитель компании на полях Пятой международный вертолётной выставки в китайском Тяньцзине.
По его словам, "определен технический облик планируемых к созданию объектов, а также подготовлены соответствующие технико-коммерческие предложения".
"Согласованы сроки начала контрактных переговоров, по результатам которых стороны приступят к практической реализации проектов", - указал собеседник агентства.
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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При этом он не сообщил, когда и в каких городах Китая планируется открыть сервисные центры для вертолётной техники.
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