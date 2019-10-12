"Вертолеты России" подписали с КНР соглашения по созданию сервисных центров

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 12 окт - РИА Новости. "Вертолёты России" подписали рамочные соглашения с китайскими партнерами на организацию сервисных центров по обслуживанию вертолётной техники, заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга "Вертолёты России".

"Рамочные контракты на организацию сервисных центров с китайскими партнерами подписаны", - заявил представитель компании на полях Пятой международный вертолётной выставки в китайском Тяньцзине.

По его словам, "определен технический облик планируемых к созданию объектов, а также подготовлены соответствующие технико-коммерческие предложения".

"Согласованы сроки начала контрактных переговоров, по результатам которых стороны приступят к практической реализации проектов", - указал собеседник агентства.